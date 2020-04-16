Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

23:14, 15 апреля 2020, ПАИ

Денис Проценко, главный врач инфекционной больницы в Коммунарке, вылечился от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена – полноценный рабочий день», - написал врач.

О том, что у Дениса Проценко подтвердился коронавирус, стало известно 31 марта, болезнь протекала не в тяжелой форме. К сообщению о своем выздоровлении медик прикрепляет популярный слоган: «Мы работаем для вас – оставайтесь дома».

В Псковской области подтверждены 32 случая заболевания коронавирусом. Восемь человек выздоровело, пятеро скончались. Корреспондент ПАИ встретила бывшую пациентку инфекционной больницы Пскова на выписке 15 апреля.