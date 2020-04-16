Более 30 тысяч человек умерло от коронавируса в США
30 826 человек умерло от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США. Как пишет ТАСС, 10 899 летальных случаев приходятся на город Нью-Йорк.
Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 637 716 случаев инфицирования коронавирусом, излечились от вируса 52 619 человек.
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна на общенациональном уровне прошла пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Он также отметил, что санитарные ограничения по недопущению распространения вируса могут быть отменены в ближайшие дни в 29 штатах из 50.
Канадские исследователи воссоздали сценарий появления коронавируса.