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Общество

3448 новых случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки

За сутки в России коронавирусом заразилось 3448 человек. Соответствующую информацию опубликовали на официальном Telegram-канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом подтвердились в 78 регионах, произошло 34 летальных случая. Полностью выздоровели за сутки 318 человек.

Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах страны. За весь период произошло 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека. В Псковской области за сутки на коронавирус обследовали 4 760 человек. На данынй момент в регионе 34 подтвержденных случая заражения коронавирусом.

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