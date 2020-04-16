4760 исследований на коронавирус провели в Псковской области
4760 исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19 провели в Псковской области, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
По состоянию на 16 апреля у четырех жителей региона подозревают коронавирус, госпитализировано 20 человек.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 34 человек. Скончались 5 инфицированных человек. Супруга умершего от коронавируса псковича призвала горожан не выходить на улицу.
За сутки в России коронавирусом заразились 3448 человек.