4760 исследований на коронавирус провели в Псковской области

11:04, 16 апреля 2020, ПАИ

4760 исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19 провели в Псковской области, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

По состоянию на 16 апреля у четырех жителей региона подозревают коронавирус, госпитализировано 20 человек.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 34 человек. Скончались 5 инфицированных человек. Супруга умершего от коронавируса псковича призвала горожан не выходить на улицу.

За сутки в России коронавирусом заразились 3448 человек.