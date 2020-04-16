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Общество

Из-за пандемии аспирант ПсковГУ получит полмиллиона рублей позже

Псковское агентство информации разузнало секрет успеха у молодого ученого. Фото: Антон Усик.

Аспирант института инженерных наук ПсковГУ Антон Усик победил в региональном этапе конкурса «УМНИК». Первое место гарантировало псковичу получение гранта в полмиллиона рублей на развитие своей научной разработки. Оставалось дождаться подтверждения от федеральных экспертов. В начале марта аспиранту должны были объявить официально, что он стал обладателем гранта в 500 тысяч рублей. Но пока не объявили.

«По результатам пока никаких известий нет. Была первая волна результатов для регионов, где конкурс провели чуть раньше, чем у нас, а потом началась пандемия, в связи с которой (видимо) результаты задержались...» - рассказал Антон Усик в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Аспирант ПсковГУ блестяще представил свой проект на конкурсе «УМНИК». Молодой ученый вместе с  профессором кафедры технологии машиностроения Игорем Никифоровым разработали уникальный метод в области шлифования. Псковичи расследуют «темные пятна» шлифовального круга и знают, как эффективно с ними бороться.

Псковские эксперты посчитали идею Антона Усика лучшей и рекомендовали его к получению гранта в 500 тысяч рублей. Кстати, корреспондент ПАИ выяснила, что разработкой аспирант занимался всего лишь полгода, а победить ему помогли не только «научная новизна» и «актуальность» проекта, но и творческий подход, харизма и кот. Интересные люди, эти молодые ученые, чуть позже ПАИ расскажет, чем живет технарь-интеллектуал и как за полгода можно написать научную работу на полмиллиона.

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