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Общество

Повышенный размер пособия по безработице в Псковской области получат только потерявшие работу с 1 марта

Повышенный размер пособия по безработице в размере 12 130 рублей получат только те, кто лишился работы с 1 марта. Фото: Дарья Хваткова.

Повышенный размер пособия по безработице в размере 12 130 рублей получат только те, кто лишился работы с 1 марта. Об этом рассказал в прямом эфире  ПАИ-live 16 апреля председатель комитета по труду и занятости населения Псковской области Сергей Аржаников.

«Пособия по безработице назначаются тем, кто работал, исходя из той суммы, которую они получали, но не выше планки в 12 тысяч 130 рублей. Те, кто потерял работу с 1 марта, могут рассчитывать на максимальный размер пособия в течение трех месяцев, с 1 апреля, вне зависимости от получаемой до того зарплаты», - рассказал Сергей Аржаников.

Как подчеркнул гость эфира,  если у таких людей есть дети до 18 лет, то на каждого ребенка будет выплачиваться по 3 тысячи рублей. При этом те, кто ищет работу уже более года или встал на учет впервые, получат минимальный размер пособия.

С 1 марта по 13 апреля в комитет по труду обратились 1663 человека, из них только 616 признаны безработными. Председатель комитета по труду прогнозирует,  что количество зарегистрированных безработных будет расти, и количество получателей пособия  тоже. Но проблем с выплатой пособий не будет. Всего в Псковской области на учете состоит 2231 безработный.

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