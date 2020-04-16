Ныряющий циклон будет влиять на погоду в Псковской области до 21 апреля

13:36, 16 апреля 2020, ПАИ

Ныряющий циклон будет влиять на погоду в Псковской области до 21 апреля, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Она пояснила, что ныряющим называется циклон, который стремительно смещается с северо-запада на юго-восток. Это не является типичным «поведением» для циклонов, которые в умеренных широтах, как правило, передвигаются с запада на восток.

«Этот циклон фактически разделил область на две части: в южных районах сейчас теплее, в северных - холоднее. С 17 апреля и до 20-21-го числа на нас будет влиять тыловая часть циклона. На фоне северного ветра, который должен немного стихнуть, погода продолжит оставаться не слишком комфортной», - уточнила Тала Нещадимова.

Ночью термометры будут показывать от -3 до +2 градусов, днём - от +4 до +9. Будет идти дождь с мокрым снегом, в отдельных районах осадки выпадут только в виде мокрого снега. «Несмотря на прогнозируемый плюс, тепло не будет: причина тому - северный ветер», - добавила метеоролог.

Однако уже после 21 марта станет теплее, будет дуть ветер южных направлений.