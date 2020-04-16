Все детские площадки, кладбища и скверы Пскова огородят сигнальными лентами

14:26, 16 апреля 2020, ПАИ

В Пскове детские площадки, кладбища, а также парки, скверы и набережные оградят специальными лентами. Такие меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает официальный Telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

В ближайшее время сотрудники коммунальных служб и управляющих компаний должны организовать работу по закрытию или обтягиванию клейкой лентой сигнальной расцветки игровых детских площадок во дворах. На детских площадках организуют рейды для выявления несовершеннолетних, которые находятся на улице без сопровождения взрослых.

Также будут проведены работы по перекрытию входов на территории кладбищ, расположенных в пределах Пскова. Кроме того, будут организованы дежурства патрульно-постовой службы полиции и ГИБДД.

Кроме того, закроют территории лесопарков, парков, скверов и набережных и усилят контроль по недопущению массовых занятий спортом на стадионах города, спортплощадках. Ранее в Пскове лентами оцепили парки и скверы.