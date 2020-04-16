0
17:38
«Темные пятна» на шлифовальном круге принесли молодому ученому ПсковГУ полмиллиона рублей
17:27
Губернатор Псковской области: Стыдно, что до сих пор не можем запустить ФАП
17:03
«Мы так далеко не уедем»: Михаил Ведерников поражён несогласованностью работы псковских чиновников
16:55
Эксперт: Пик заболеваемости коронавирусом в России настанет в июне-июле
16:07
Михаил Ведерников вошёл в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров
15:30
Начался ПАИ-live с руководителем проектного офиса «Команды 2018» Дарьей Яковлевой (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
15:27
Псковские археологи нашли похожее на iPhone старинное сетевое грузило
Еще новости
Общество

Эксперт: Если пчёлы голодные – это вина пчеловода

По мнению эксперта, пчеловод должен заботиться о пчелах с осени. Фото Дарьи Хватковой.

«У нас пчелы голодные. Ива цветет, но пчелкам она в такую погоду недоступна», – написала в соцсетях Псковского агентства информации читательница, комментируя холодную погоду апреля.

«Если пчелы голодные – это вина пчеловода», – прокомментировала это замечание корреспонденту Псковского агентства информации пчеловод Людмила Десятик.

«Пчеловод должен заботиться о пчелах с осени, оставляя им мёд, – подчеркнула Людмила Десятик. – Если пчелам сейчас по каким-то погодным условиям не взять иву, они всегда возьмут корм, который пчеловод обязан оставить им с осени, чтобы они не голодали».

Людмила Десятик пояснила, что сейчас идет развитие пчелиных семей, поэтому пчелы тратят больше мёда, чем зимой. «Если пчеловод оставил достаточное количество мёда пчелам, переживать не стоит», – пояснила она.

Также пчеловод отметила, что из-за распространения коронавирусной инфекции закрыты ярмарки выходного дня, а люди просят мёд. «Ярмарки выходного дня закрыты, а я бы с удовольствием туда поехала. Но надо эту ситуацию пережить», – добавила Людмила Десятик.

Пасека Людмилы Десятик, которая включает в себя 150 пчелиных семей, расположена вблизи Пыталово.

Фото Дарьи Хватковой

Мед с пасеки Людмилы Десятик уже дважды побеждал в конкурсе на самый вкусный мёд в рамках «Медового фестиваля» в 2018 и 2019 годах.

Недавно пчеловодам, а также жителям региона, которые занимаются выпасом скота и содержанием домашней птицы, разрешили передвижение в условиях ограничительных мер. Соответствующие изменения в указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» внес губернатор Псковской области Михаил Ведерников 15 апреля. Новая редакция разрешает жителям области выходить из дома, чтобы выпасти коров и коз, ухаживать за домашней птицей или пасекой. Кроме того, перечень непродовольственных товаров первой необходимости дополнила табачная продукция.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Губернатор Псковской области: Стыдно, что до сих пор не можем запустить ФАП
16 апреля 2020
Губернатор Псковской области: Стыдно, что до сих пор не можем запустить ФАП
«Мы так далеко не уедем»: Михаил Ведерников поражён несогласованностью работы псковских чиновников
16 апреля 2020
«Мы так далеко не уедем»: Михаил Ведерников поражён несогласованностью работы псковских чиновников
Эксперт: Пик заболеваемости коронавирусом в России настанет в июне-июле
16 апреля 2020
Эксперт: Пик заболеваемости коронавирусом в России настанет в июне-июле
Михаил Ведерников вошёл в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров
16 апреля 2020
Михаил Ведерников вошёл в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров
Начался ПАИ-live с руководителем проектного офиса «Команды 2018» Дарьей Яковлевой (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
16 апреля 2020
Начался ПАИ-live с руководителем проектного офиса «Команды 2018» Дарьей Яковлевой (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Псковские археологи нашли похожее на iPhone старинное сетевое грузило
16 апреля 2020
Псковские археологи нашли похожее на iPhone старинное сетевое грузило
Дорожные рабочие приступили к ремонту улицы Инженерной в Пскове
16 апреля 2020
Дорожные рабочие приступили к ремонту улицы Инженерной в Пскове
Михаил Ведерников предложил перенести сроки призывной кампании
16 апреля 2020
Михаил Ведерников предложил перенести сроки призывной кампании

Идет загрузка...