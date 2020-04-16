Эксперт: Если пчёлы голодные – это вина пчеловода

14:42, 16 апреля 2020, ПАИ

«У нас пчелы голодные. Ива цветет, но пчелкам она в такую погоду недоступна», – написала в соцсетях Псковского агентства информации читательница, комментируя холодную погоду апреля.

«Если пчелы голодные – это вина пчеловода», – прокомментировала это замечание корреспонденту Псковского агентства информации пчеловод Людмила Десятик.

«Пчеловод должен заботиться о пчелах с осени, оставляя им мёд, – подчеркнула Людмила Десятик. – Если пчелам сейчас по каким-то погодным условиям не взять иву, они всегда возьмут корм, который пчеловод обязан оставить им с осени, чтобы они не голодали».

Людмила Десятик пояснила, что сейчас идет развитие пчелиных семей, поэтому пчелы тратят больше мёда, чем зимой. «Если пчеловод оставил достаточное количество мёда пчелам, переживать не стоит», – пояснила она.

Также пчеловод отметила, что из-за распространения коронавирусной инфекции закрыты ярмарки выходного дня, а люди просят мёд. «Ярмарки выходного дня закрыты, а я бы с удовольствием туда поехала. Но надо эту ситуацию пережить», – добавила Людмила Десятик.

Пасека Людмилы Десятик, которая включает в себя 150 пчелиных семей, расположена вблизи Пыталово.

Мед с пасеки Людмилы Десятик уже дважды побеждал в конкурсе на самый вкусный мёд в рамках «Медового фестиваля» в 2018 и 2019 годах.

Недавно пчеловодам, а также жителям региона, которые занимаются выпасом скота и содержанием домашней птицы, разрешили передвижение в условиях ограничительных мер. Соответствующие изменения в указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» внес губернатор Псковской области Михаил Ведерников 15 апреля. Новая редакция разрешает жителям области выходить из дома, чтобы выпасти коров и коз, ухаживать за домашней птицей или пасекой. Кроме того, перечень непродовольственных товаров первой необходимости дополнила табачная продукция.