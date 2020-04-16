ВОЗ обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в России

15:43, 16 апреля 2020, ПАИ

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в России и ряде европейских стран. Как пишет ТАСС, об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге 16 апреля.

Он отметил, что поступают оптимистичные сигналы из Испании, Италии, Германии и Франции. «Однако они омрачены стабильным или увеличивающимся числом новых случаев [заражения и гибели людей] в других странах, включая Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и РФ. Поэтому следующие несколько недель будут критически важными для Европы», – сказал он.

«Несмотря на весеннюю погоду, мы находимся посреди шторма. В то время как в некоторых странах число новых выявленных случаев заражения COVID-19 снижается, некоторым странам еще только предстоит ощутить полное воздействие [коронавируса]», – добавил Ханс Клюге.

В России за сутки заразились коронавирусом 3448 человек. В Псковской области 34 подтвержденных случая заражения коронавирусом.