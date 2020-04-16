Эксперт: Пик заболеваемости коронавирусом в России настанет в июне-июле

16:55, 16 апреля 2020, ПАИ

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет зафиксирован в июне или начале июля. Как пишет ТАСС, об этом сообщил профессор, врач-инфекционист Николай Малышев 16 апреля.

«Цифры не должны пугать, как бы значимы они ни были, каждый день количество заболевших будет больше и количество умерших тоже, к сожалению, будет нарастать», - отметил он.

Если раньше бессимптомное течение наблюдалось у 10-30% лиц, теперь же коронавирусной инфекцией без клинических симптомов могут переболеть около 50% людей, пояснил специалист. Помимо этого, Николай Малышев добавил, что вакцина от COVID-19 будет готова только через год-полтора.

Он напомнил, что сейчас более 70 научных коллективов в мире трудятся над созданием вакцины.

В Псковской области пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 ожидается в начале мая.