Владимир Путин посоветовал губернаторам не замораживать стройки

17:53, 16 апреля 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин посоветовал главам регионов не замораживать объекты строительства. Как пишет ТАСС, об этом он сообщил на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

«Обращаюсь к руководителям регионов: при проведении профилактических мероприятий на местах обязательно надо учитывать специфику строительной отрасли, необходимость непрерывного режима работы, особенно на ключевых, жизненно важных объектах», - отметил президент.

Владимир Путин порекомендовал применять гибкие решения и находить баланс, строго выполнять все требования безопасности труда и защиты здоровья работников. «И при этом можно не тормозить стройку, не замораживать объекты», - подчеркнул он.

16 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что именно национальные проекты - приоритет в работе региональной власти.