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Общество

Владимир Путин посоветовал губернаторам не замораживать стройки

Президент России Владимир Путин посоветовал главам регионов не замораживать объекты строительства. Как пишет ТАСС, об этом он сообщил на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

«Обращаюсь к руководителям регионов: при проведении профилактических мероприятий на местах обязательно надо учитывать специфику строительной отрасли, необходимость непрерывного режима работы, особенно на ключевых, жизненно важных объектах», - отметил президент.

Владимир Путин порекомендовал применять гибкие решения и находить баланс, строго выполнять все требования безопасности труда и защиты здоровья работников. «И при этом можно не тормозить стройку, не замораживать объекты», - подчеркнул он.

16 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что именно национальные проекты - приоритет в работе региональной власти.

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