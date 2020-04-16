Пасхальное богослужение из Свято-Вознесенского собора в Великих Луках будет транслироваться в интернете

18:05, 16 апреля 2020, ПАИ

Пасхальное богослужение в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук пройдет без прихожан. Поэтому будет организована прямая трансляция для верующих.

Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Великих Лук, онлайн-трансляция начнется 18 апреля в 23:30 в группе «ВКонтакте» «Великие Луки ру», Великолукской телерадиокомпании «Великолукская телерадиокомпания», Русского радио Великие Луки «Русское радио 101,6 Великие Луки (16+)», а также Instagram-аккаунте ООО «ВТРК» vtrk_vl

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в Великих Луках сохраняется режим самоизоляции. Дополнительно до 30 апреля введен временный запрет на посещение храмов и кладбищ.

Во всей Псковской области запрещены Пасхальные богослужения с прихожанами. Храмы Псковской епархии проводят онлайн-богослужения Страстной седмицы и Пасхи.