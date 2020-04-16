В Великих Луках закрывают парки и скверы

19:01, 16 апреля 2020, ПАИ

В Великих Луках начали закрывать общественные места для посещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Великолукская правда Новости».

Такие меры принимаются в рамках указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.

В частности, на данный момент сигнальными лентами огорожены вход на набережную реки Ловать со стороны площади Ленина, а также вход в сквер Пушкина и на кладбища. Планируется и закрытие детских площадок.

Ранее сообщалось, что в Пскове детские площадки, кладбища, а также парки, скверы и набережные оградят специальными лентами. В городе уже оцеплены парки и скверы.