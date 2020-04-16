В Италии вновь фиксируют рост заражений коронавирусом
В Италии вновь фиксируют рост заражений коронавирусной инфекцией. Как пишет ТАСС, за сутки количество инфицированных составило 3 786 человек. Днем ранее суточный прирост составил 2 667 случаев.
Согласно данным департамента гражданской защиты страны, за сутки от коронавируса в Италии умерли 525 граждан.
Всего в Италии скончались 22 170 инфицированных человек. Общее число зараженных с начала эпидемии превысило 168,9 тыс.
В России за сутки коронавирусом заразились 3448 человек.