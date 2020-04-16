Почти 110 тысяч человек заразились коронавирусом во Франции
108,8 тыс. человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции, пишет ТАСС. За сутки их количество возросло на 2,6 тыс.
Генеральный директор главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил, что количество летальных исходов от коронавируса составляет 17 920. При этом 11 тыс. инфицированных умерли в медицинских учреждениях.
В Италии вновь фиксируют рост числа инфицированных. В России за сутки коронавирусом заразились 3448 человек, всего инфицировано почти 30 тысяч человек.