В Грузии запретили передвижение автомобилей с 17 апреля

21:43, 16 апреля 2020, ПАИ

В Грузии запретили передвижение легковых автомобилей с 17 апреля. Как пишет ТАСС, об этом сообщил советник премьер-министра Грузии по международным делам Ираклий Чиковани.

Такое решение принято для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Ограничение будет действовать с 12:00 (11:00 мск) до 21 апреля включительно – до окончания действия чрезвычайного положения.

Ограничения не коснутся грузовых перевозок, а также дистрибьюторских машин. Кроме этого, в обычном режиме продолжат работу аптеки, продуктовые магазины и службы доставки.

Режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса действует в Грузии с 21 марта. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса пандемией.