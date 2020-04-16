В Грузии запретили передвижение автомобилей с 17 апреля
В Грузии запретили передвижение легковых автомобилей с 17 апреля. Как пишет ТАСС, об этом сообщил советник премьер-министра Грузии по международным делам Ираклий Чиковани.
Такое решение принято для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Ограничение будет действовать с 12:00 (11:00 мск) до 21 апреля включительно – до окончания действия чрезвычайного положения.
Ограничения не коснутся грузовых перевозок, а также дистрибьюторских машин. Кроме этого, в обычном режиме продолжат работу аптеки, продуктовые магазины и службы доставки.
Режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса действует в Грузии с 21 марта. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса пандемией.