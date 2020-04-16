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Общество

В России разрешили использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Правительство России разрешило использовать для лечения инфицированных коронавирусом пациентов незарегистрированный препарат гидроксихлорохин. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии поручено применять, хранить и распределять это лекарство среди медорганизаций, в том числе частных. Следить за безопасностью и эффективностью препарата должен Росздравнадзор.

68 600 упаковок гидроксихлорохина России безвозмездно передал Китай. Гидроксихлорохин планируется назначить и пациентам с подозрением на коронавирус.

В России за сутки коронавирусом заразились 3448 человек. В мире инфицировано более 2 млн человек.

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