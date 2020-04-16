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Общество

76 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

76 647 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире за сутки – на 6 тысяч больше, чем за предыдущий день. Как пишет ТАСС, по состоянию на 11:00 16 апреля в мире зарегистрированы 1 991 562 инфицированных и 130 885 умерших.

За сутки скончались 7875 человек. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 013 093 и 89 317 случаев соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 35 497, а умерших - на 4710.

В Северной и Южной Америке коронавирусом инфицированы в общей сложности 707 121 человек, 30 245 умерли. 

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 16 апреля там выявлены 125 571 инфицированный и 4239 летальных исходов.

В России за сутки коронавирусом заразились 3448 человек. 

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