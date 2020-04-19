40% псковичей на самоизоляции усиленно работают

11:49, 19 апреля 2020, ПАИ

По данным опроса, который провел Telegram-канал «Псковские новости», почти половина псковичей на самоизоляции усиленно работают. А точнее - «пашут, как папа Карло», так ответили 40% из общего количества проголосовавших.

Для 32% псковичей самоизоляция проходит тихо и спокойно, дома. Ещё 15% опрошенных нервничают из-за сложившейся ситуации. А вот 13% псковичей не заметили изменений в своей жизни и ответили, что у них «все как обычно».

В Псковской области, по данным на 19 апреля, 52 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Новые заболевшие выявлены в Новоржевском районе – один человек, ещё четыре – в Великих Луках.