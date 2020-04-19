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Общество

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой и пожелал, чтобы болезнь не унесла новые человеческие жизни

В ночь с 18 на 19 апреля 2020 года в храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил пасхальные богослужения. Как сообщает пресс-служба патриарха, перед началом крестного хода он поздравил верующих со Светлым Христовым Воскресением из алтаря соборного храма Христа Спасителя. 

«Обычно в этот момент по храму разносится некий шум от большого количества людей, которые собрались в ожидании богослужения. Но сегодня я обращаюсь к вам в абсолютной тишине, потому что храм пуст. Необычная и с трудом понимаемая картина, когда перед тобой в канун Пасхального торжества — пустой храм.  Мы знаем, почему это произошло. Не по злой человеческой воле, не потому, что народ наш веру потерял, как это имеет место в некоторых иных отдаленных от нас местах, а потому что страшная болезнь прикоснулась к нашему народу. И для того чтобы уберечь людей от заражения опаснейшей инфекцией, и было принято решение совершать богослужения без участия мирян, то есть без вас, мои дорогие», - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Он подчеркнул, что тяжелая для всех ситуация позволит по-другому относиться к храмам и церковным службам, потому что, когда все близко и доступно, человек перестает это ценить.

«У меня сегодня особое пожелание, исходящее от самого сердца, — чтобы беда, которая нас постигла, как можно быстрее остановилась, чтобы болезнь не унесла новые и новые человеческие жизни, чтобы она не нанесла иного физического ущерба людям, чтобы не были подорваны общественные связи, соединяющие наш народ, и прочие человеческие узы, которые и формируют сильное и солидарное общество», - подчеркнул патриарх Кирилл. 

В конце обращения он поздравил всех верующих с наступающим Христовым Воскресением, пожелал укрепиться в вере и оградиться от тяжелой напасти: «Пусть Господь Воскресший помогает нам, в том числе в преодолении этого горя, постигшего наш народ». В  заключение патриарх Кирилл произнес слова, которыми традиционно заканчиваются пасхальные поздравления: «Христос Воскресе!».

Президент Владимир Путин поздравил жителей России с праздником Светлой Пасхи.

 

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