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Общество

Псково-Печерский монастырь пустует в Пасхальное воскресенье (ВИДЕО)

В Псково-Печерском монастыре Пасху отметили без прихожан. И сейчас на территории монастыря и возле него ни одного человека, хотя обычно в самый главный православный праздник тут толпы прихожан. Такую видеозапись необычно пустынного монастыря прислал читатель Псковского агентства информации.

В этом году псковичи встречали праздник дома, в кругу семьи, соблюдая самоизоляцию.

Пасхальная церковная служба также прошла без прихожан, верующие могли смотреть онлайн-трансляцию. А митрополит Тихон поздравил псковичей с праздником Пасхи и поблагодарил за послушание.

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