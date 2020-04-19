Псково-Печерский монастырь пустует в Пасхальное воскресенье (ВИДЕО)

14:06, 19 апреля 2020, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре Пасху отметили без прихожан. И сейчас на территории монастыря и возле него ни одного человека, хотя обычно в самый главный православный праздник тут толпы прихожан. Такую видеозапись необычно пустынного монастыря прислал читатель Псковского агентства информации.

В этом году псковичи встречали праздник дома, в кругу семьи, соблюдая самоизоляцию.

Пасхальная церковная служба также прошла без прихожан, верующие могли смотреть онлайн-трансляцию. А митрополит Тихон поздравил псковичей с праздником Пасхи и поблагодарил за послушание.