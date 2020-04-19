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Общество

Псковский врач рассказала, почему в больницу с подозрением на коронавирус принимают не всех больных с пневмонией

Псковский врач призывает пациентов и врачей не бросаться из крайности в крайность. Фото: из Instagram Анастасии Повторейко

Заведующая отделением пульмонологии Псковской городской больницы Анастасия Повторейко рассказала в своем Instagram, почему не все больные с пневмонией должны направляться в городскую больницу, и попросила врачей и пациентов не бросаться из крайности в крайность.

«С 10 апреля ГБУЗ ПО «Псковская городская больница» перепрофилировано в covid-центр. Фактически мы работаем с данной нозологией с 24 марта. Что это значит? Мы принимаем пациентов только с внебольничными пневмониями, подозрением на covid-19.

Очень важно понимать всем, в том числе врачам других учреждений города. Не нужно к нам присылать внутрибольничные пневмонии (полученные в другом учреждении) и пневмонии как осложнения других заболеваний, в частности декомпенсированную сердечную недостаточность и неврологические заболевания. Ни для кого не секрет, что есть гипостатические (застойные) пневмонии, хоть они и не выделены в последней классификации. Таким больным в covid-центре не место! Не нужно подвергать чрезмерной опасности пациентов! Кроме этого, забудьте про выражение - перестраховаться!» - сообщила Анастасия Повторейко.

Заведующая отделением привела два примера, где пациенты и врачи бросаются из крайности в крайность. Первый случай, когда в три часа ночи с юга области, за 300 километров, доставили пациентку, которая уже три недели находится на карантине, с жалобами на температуру в 37 градусов и дискомфорт в горле. Снимки без патологий, анализы идеальные – ее отправили обратно домой.

«Но! Теперь у пациентки контакт с потенциальным covid-19, так как каждый сотрудник, пациент, водитель скорой и т. д. потенциально covid-19, мы ведь все контактные, пусть и в специальной защите!» - подчеркнула врач.

Другой пример крайности, когда пациент приехал из Москвы и с температурой 38,5 градусов десять дней ходил на работу и к врачам обратился только из-за нарастания одышки. Его экстренно госпитализировали с дыхательной недостаточностью и через несколько часов  перевели на ИВЛ. Тест на коронавирус показал положительный результат.

«Я призываю к объективности и рациональности. Не нужно паниковать, но и не нужно замалчивать и терпеть развитие острой клиники. Понятно, что вы не врачи, но есть чёткие показания для обращения к врачу! Не затягивайте при острой картине, чем быстрее мы начнём лечение, тем выше шансы вас спасти, и наоборот, не рискуйте жизнью, чтобы перестраховаться, имея банальный насморк», - подчеркнула Анастасия Повторейко.

В Псковской области, по данным на 19 апреля, 52 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Новые заболевшие выявлены в Новоржевском районе – один человек, ещё четыре – в Великих Луках.

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