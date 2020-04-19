МЧС советует замачивать овощи в воде с нейтральным моющим средством для профилактики коронавируса

17:44, 19 апреля 2020, ПАИ

МЧС советует замачивать купленные в магазине овощи и зелень в воде с нейтральным моющим средством для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на МЧС.

Потом овощи нужно хорошо промыть от моющего средства в большом количестве проточной воды.

Также в МЧС напомнили, что, придя домой, нужно сразу же вымыть не только руки, но и продукты в пластике и в любой другой упаковке, лучше – тоже с мылом. Также стоит не забывать о постоянной дезинфекции столов, дверных ручек, стульев и гаджетов – телефонов, компьютеров и наушников, которыми постоянно пользуетесь.

В Псковской области, по данным на 19 апреля, 52 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Новые заболевшие выявлены в Новоржевском районе – один человек, ещё четыре – в Великих Луках.