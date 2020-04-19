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Общество

Изборскую крепость и музей сето Псковской области показали в «Непутевых заметках»

На Первом канале вышел выпуск программы «Непутевые заметки», где ведущий Дмитрий Крылов в первой части выпуска рассказал об острове Мальта, а во второй части – о достопримечательностях Псковской области. В программе ведущий показывает и рассказывает зрителям про Изборскую крепость, музей малого финно-угорского народа сето в деревне Сигово, музей ретротехники и страусиную ферму.

Съёмочная группа «Непутёвых заметок» приезжала в Псковскую область в конце лета.

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