Изборскую крепость и музей сето Псковской области показали в «Непутевых заметках»
На Первом канале вышел выпуск программы «Непутевые заметки», где ведущий Дмитрий Крылов в первой части выпуска рассказал об острове Мальта, а во второй части – о достопримечательностях Псковской области. В программе ведущий показывает и рассказывает зрителям про Изборскую крепость, музей малого финно-угорского народа сето в деревне Сигово, музей ретротехники и страусиную ферму.
Съёмочная группа «Непутёвых заметок» приезжала в Псковскую область в конце лета.