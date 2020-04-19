Ситуация с коронавирусом ставит вопрос о модернизации системы здравоохранения в России

20:52, 19 апреля 2020, ПАИ

Ситуация с коронавирусом позволяет поставить вопрос о модернизации системы здравоохранения в России для противодействия подобным вызовам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Мы постоянно изучаем опыт других стран в отношении противодействия коронавирусу, многое применяем и в своей практике. Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», - сказал он.

Министр подчеркнул, что система здравоохранения в нашей стране является приоритетным направлением развития. А противодействовать пандемии помогают интегрированная национальная система здравоохранения с хорошим мониторингом и потенциалом лабораторий.

«Наша система здравоохранения имеет сильную стационарную часть и систему мер, направленную на профилактику», - заключил министр.

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