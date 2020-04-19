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Общество

Руководитель инфоцентра по борьбе с коронавирусом рассказал, как из-за безответственности переболел COVID-19

Руководитель инфоцентра по борьбе с коронавирусом в России Владимир Табак честно рассказал, что игнорировал меры предосторожности. И оказался в больнице с положительным результатом на коронавирус. Обо всем этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мне звонили многие друзья и знакомые, чтобы узнать какую-то информацию про болезнь, новости про карантин, советовались про меры предосторожности. Хотя сам я их совершенно не соблюдал. Я бы мог сейчас сказать о том, что был настолько поглощён важностью задачи - информировать граждан России обо всем, что касается этой коварной болезни, что не было времени думать о себе - но это было бы откровенным враньём. Я смеялся над теми, кто приходил в масках, лихо брался за ручки дверей, нажимал кнопки лифтов, здоровался за руки, обнимал старых знакомых», - сообщил Владимир Табак.

В больнице Владимир Табак провел 15 дней с подтвержденным коронавирусом и двухсторонней пневмонией. В больницу его направили ещё без симптомов – положительный результат на коронавирус показал тест, который провели на работе. Уже в больнице  у него пропало обоняние и поднялась температура, а за два дня развилась пневмония. Руководитель инфоцентра заметил, что его болезнь протекала легко.

«Многие в соседних палатах лежали с температурой 39 по 14 дней. В реанимации на ИВЛ была девочка 17 лет, без каких-либо сопутствующих заболеваний. У многих пациентов после 2-3 дней небольшой температуры на КТ было тотальное поражение лёгких. Я хочу сказать, что я вёл себя безответственно, хотя был погружён очень глубоко в саму тему. Слава богу, я никого не заразил из коллег, близких и друзей. Теперь я точно могу вам сказать: проблема, с которой мы столкнулись, очень серьёзная. Это очень хитрый и злой вирус, способный за несколько дней уничтожить организм», - подчеркнул Владимир Табак.

По словам собеседника, исключений по этому вирусу очень много – люди болеют разного возраста, по-разному проявляется болезнь.

 «Я не знаю, что бы было, если бы я не получил положительный тест практически без симптомов. Пожалуйста, оставайтесь дома и берегите себя. Будьте умнее, чем я», - обратился ко всем читателям Владимир Табак.

За последние сутки в России 6060 человек заразились коронавирусом. В Псковской области, по данным на 19 апреля, 52 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

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