Благотворительный фонд привез продукты для 40 нуждающихся псковских семей

22:55, 19 апреля 2020, ПАИ

Благотворительный фонд помощи детям и семьям в трудной жизненной ситуации «Колибри» привез в Псков продукты для нуждающихся семей. Такой пост опубликован в соцсети «ВКонтакте» в группе «Благотворительный фонд «КОЛИБРИ».

«Вчера мы отвезли в Псков продуктов примерно на 40 семей. Всё передали в Областной центр семьи, и в ближайшее время сотрудники раздадут всё по нуждающимся семьям», - говорится в сообщении.



В Псковском районе офицеры Следственного комитета не оставили без внимания ветеранов и доставили им продукты. Также в Псковской области началась раздача продуктовых наборов для школьников из малообеспеченных семей, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья.