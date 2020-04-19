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Общество

Благотворительный фонд привез продукты для 40 нуждающихся псковских семей

Неравнодушные люди привезли продукты для 40 псковских семей. Фото из соцсети «ВКонтакте» в группе «Благотворительный фонд «КОЛИБРИ»

Благотворительный фонд  помощи детям и семьям в трудной жизненной ситуации  «Колибри» привез в Псков продукты для нуждающихся семей. Такой пост опубликован в соцсети «ВКонтакте» в группе «Благотворительный фонд «КОЛИБРИ».

«Вчера мы отвезли в Псков продуктов примерно на 40 семей. Всё передали в Областной центр семьи, и в ближайшее время сотрудники раздадут всё по нуждающимся семьям», - говорится в сообщении.

В  Псковском районе офицеры Следственного комитета не оставили без внимания ветеранов и доставили им продукты. Также в Псковской области началась раздача продуктовых наборов для школьников из малообеспеченных семей, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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