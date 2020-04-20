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Общество

В Пскове у домов № 20 и 41 на улице Горького запретили остановку и парковку

Фото: "Убитые дороги Пскова".

В Пскове на улице Максима Горького у домов № 41/9 и 20/7 запретили остановку и стоянку транспорта. Как сообщается в группе «ВКонтакте» «Убитые дороги Пскова», соответствующие дорожные знаки появились на участке улицы Горького.

Запретить остановку и парковку транспорта на этой улице было решено на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 11 февраля. Мнения автомобилистов в комментариях под записью разделились. Некоторые отметили, что комиссия приняла правильное решение, другие выразили недоумение по этому поводу.

Фото: "Убитые дороги Пскова".

Тогда же комиссия решила ввести запрет на остановку автомобилей у дома № 39 на улице Советской.

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