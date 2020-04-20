Инфекционист: совершенно непонятно несоответствие между изменениями в легких и самочувствием больного при коронавирусе

09:15, 20 апреля 2020, ПАИ

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров назвал странности коронавируса в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Владимир Никифоров рассказал, что при заболевании коронавирусом самочувствие больного и состояние его легких могут значительно расходиться. Бывают случаи, когда компьютерная томография показывает, что больной должен быть «как минимум в реанимации», а он чувствует себя хорошо. Однако такое несоответствие держится «до поры до времени. Потом идет обвал катастрофический», заметил врач.



Кроме того, пневмония на фоне коронавируса не видна на рентгеновском снимке, что тоже необычно. Ее можно выявить только при помощи компьютерной томографии. «Вопросов больше, чем ответов», - констатировал врач, добавив, что прошло уже немало времени, а ученые до сих пор не изобрели препарата для лечения нового вируса.

В Псковской области заболели коронавирусом 52 человека. Девять человек выздоровели, шесть человек умерли.