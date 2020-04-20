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Общество

Министр здравоохранения РФ назвал «гладкой» интенсивность распространения коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил эффективность самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом пишет газета «Известия».

По словам Михаила Мурашко, меры по разобщению, самоизоляции эффективны. При этом он считает, что в Москве интенсивность распространения процесса (идет) «очень гладко».

Кроме того, министр отметил, что в последнее время стало меньше поступлений пациентов, зараженных коронавирусом, в тяжелом состоянии. Он также подчеркнул, что хорошее самочувствие может быть обманчивым и не дает гарантий положительного исхода.

По последним данным, в России провели более 2 млн тестов на коронавирусную инфекцию, в Псковской области — 5380 исследований. В регионе коронавирус подтвержден у 52 пациентов.

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