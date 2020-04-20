В России во время коронавируса упали продажи водки

09:32, 20 апреля 2020, ПАИ

В России снизился спрос на водку. Как сообщают «Известия» со ссылкой на статистику оператора фискальных данных, с 30 марта по 5 апреля продажи упали на 41% в сравнении с продажами на первой неделе прошлого месяца.

Люди стали меньше покупать не только водку, но и алкогольные напитки в целом. Например, реализация пива упала на 26% по отношению к продажам на начало марта.

По мнению экспертов, низкий спрос связан с тем, что люди уже сделали запасы. Но и когда запасы кончатся, статистика не улучшится, так как в режиме жесткой экономии не у всех людей хватает денег на алкоголь.

МЧС советует не только замачивать купленные в магазине овощи и зелень в воде с нейтральным моющим средством для профилактики распространения коронавируса, но и мыть все упаковки и обертки.