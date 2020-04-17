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Экономика

В России дефицит федерального бюджета в 2020 году может составить 5,6 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета России будет на уровне 5,6 триллиона рублей вместо планировавшегося ранее профицита в 900 миллиардов. Об этом сообщают  «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

В своих прогнозах правительство ориентируется на среднюю цену нефти в этом году по 20 долларов за баррель, а ранее нефть стоила 57,7 доллара. При этом ожидаемая сумма доходов федеральной казны — 15,2 триллиона  рублей без учета поступления от покупки Сбербанка у ЦБ. То есть расходы казны увеличиваются до 20,8 триллиона рублей, и при таких расчётах дефицит бюджета составит примерно 5,6 трилллиона рублей.

Чтобы профинансировать этот разрыв, правительство  планирует взять часть денег из ФНБ, дополнительных источников и занять на рынке.

Также более 23 миллиардов рублей из федерального бюджета направят на поддержку российских авиакомпаний. 

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