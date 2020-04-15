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Общество

На поддержку российских авиакомпаний выделят 23 миллиарда рублей

Более 23 миллиардов рублей из федерального бюджета направят на поддержку российских авиакомпаний. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров 15 апреля.

Пострадавшие в период пандемии коронавируса компании смогут направить эти средства на лизинг авиатехники, на выплату заработных плат сотрудникам, на оплату стоянки воздушных судов и пополнение оборотных средств. К примеру, авиарейсы из Пскова прекращены до конца апреля.

«Очевидно, что потребуются новые решения как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям. Такие решения надо готовить уже сейчас», - заявил Владимир Путин. Президент анонсировал отдельные совещания по конкретным отраслям экономики. Так, 16 апреля пройдет заседание, касающееся строительной индустрии. В ближайшее время состоится обсуждение мер поддержки авиа- и автопрома, сельского хозяйства, ЖКХ, легкой промышленности и других отраслей.

На поддержку местной экономики Владимир Путин предложил направить в регионы дополнительно 200 миллиардов рублей.

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