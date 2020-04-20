Рецепт идеального завтрака для детей назвала псковский диетолог

10:47, 20 апреля 2020, ПАИ

Псковский диетолог Надежда Колтырина назвала рецепт идеального завтрака для детей в эфире ПАИ-live 20 апреля.

«Омлет, яйца полезны для детей, для роста, – отметила специалист. – Можно делать домашнюю гранолу, запекать хлопья, добавлять орешки и молоко, йогурт. Лучше делать дома, потому что в магазинных очень много сахара».

Кроме этого, она рекомендовала делать для детей запеканки с гречкой и фруктами, бутерброды с мясом или котлетами, а также чаще давать фрукты.

По словам Надежды Колтыриной, в Nesquik не много витаминов, как хотелось бы. «Если красиво украсить еду, то даже каша зайдет», – добавила диетолог.

Также специалист рассказала, что алкоголь может стать причиной лишнего веса.