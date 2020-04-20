Псковских волонтеров приглашают участвовать в конкурсе «Доброволец России-2020»

11:46, 20 апреля 2020, ПАИ

Продолжается прием заявок на X юбилейный конкурс «Доброволец России-2020» - конкурс лучших волонтёрских инициатив. Заявки принимаются до 12 мая.

Как сообщают организаторы, конкурс направлен на выявление и поддержку лидеров и их добровольческих проектов, а также помогает выйти на новый уровень развития, найти единомышленников и новые идеи.

В этом году гранты на развитие проектов составляют до двух миллионов рублей, образовательные гранты до 500 тысяч рублей.

В конкурсе много номинаций: «Рожденные помогать», «Оберегая сердцем, «Вдохновленные искусством», «Помощь детям», «Смелые сердцем», «Вокруг меня», «Говорит волонтер», «Уверенные в будущем», «Равенство возможностей», «Организатор добровольчества». В этом году добавлены и новые номинации: «Помощь животным» – проекты, направленные на взаимодействие с питомцами и защиту прав животных. «Молоды душой» – проекты, направленные на развитие «серебряного» добровольчества - эта номинация для людей старше 55 лет. И «Малая родина» – проекты, направленные на решение социальных проблем в малых городах и населенных пунктах до 50 тысяч жителей.

Волонтеры могут подать на конкурс до трех проектов, один проект можно заявить в двух номинациях. Для тех, кому сложно написать проект, на площадке Добро.университет создан специальный курс по социальному проектированию.



Организатором конкурса выступает Ассоциация волонтерских центров при поддержке Росмолодежи и Роспатриотцентр.

Более 80 человек присоединились к волонтерской работе в Великих Луках. Например, сейчас волонтеры помогают доставлять продукты пенсионерам, которые находятся на самоизоляции. Ткже в Псковской области добровольцы круглосуточно работают на горячей линии по коронавирусу, информируя людей и отвечая на вопросы.



