14 аистов отправились на волю из приюта в Гдовском районе

14:45, 20 апреля 2020, ПАИ

Четырнадцать аистов отправились на волю из приюта «Дом белого аиста» в деревне Низовицы Гдовского района. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила орнитолог, научный сотрудник заказника «Ремдовский», создатель волонтёрского центра помощи Марина Сиденко.

«Ещё четырёх аистов планирую выпустить в ближайшее время. Всё будет зависеть от погоды и моей загруженности», - уточнила Марина Сиденко.

После освобождения «невольников» в центре останутся жить 19 птиц. «Это аисты-инвалиды: у кого-то нет крыла, у кого-то проблемы с лапами. У одной самочки повреждён клюв, пока не могу давать прогнозы относительно её состояния. Ещё одна птица-карлик, не считаю возможным выпускать её в дикую природу. Думаю, все эти 19 птиц с нами надолго», - отметила создатель волонтёрского центра.

Марина Сиденко обратила внимание, что до сих пор в Низовицах не было ни одного жилого гнезда аистов. «В деревне есть несколько обпиленных и сломанных ветром деревьев, которые могут понравиться аистам, но для этого необходимо установить на них гнездовые платформы. Возможно, в Гдовском районе есть рукастые мужчины или промышленные альпинисты, готовые помочь аистам с «квартирным вопросом»: нужно изготовить и установить на деревья несколько гнездовых платформ», - попросила о помощи Марина Сиденко.

Приют в Гдовском районе - первый реабилитационный центр для белых аистов, построенный на средства благотворителей. Сейчас в нём живут 12 птиц из разных уголков страны. У них сломаны или ампутированы крылья, у некоторых повреждены лапы. Так, 13 апреля работники «Зоозащиты» передали в приют брошенного домашнего аиста без левого крыла.