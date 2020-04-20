60 вылечившихся от коронавируса москвичей сдали плазму крови

13:33, 20 апреля 2020, ПАИ

В Москве начали применять новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией – переливание крови от выздоровевшего человека. Как сообщает оперштаб Москвы, в столице России плазму крови сдали уже 60 человек.

«Мы обратились к выздоровевшим с просьбой стать донорами плазмы для тех пациентов, которые ещё находятся на лечении в больницах. Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек. Мы надеемся, что их количество будет и дальше расти», - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Медики установили, что кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний. Донорам крови с антителами на COVID-19 положены выплаты: 1250 рублей за 150 миллилитров плазмы и пять тысяч рублей – за 600 миллилитров.

Кстати, 20 апреля в России отмечают Национальный день донора. В связи с этим ПАИ выяснило, как работает Станция переливания крови Псковской области на карантине и поговорило о донорстве с Петром Василевским - председателем псковского отделения Российского Красного Креста, почетным донором России.