«Славянка» начала продажу защитных масок в Пскове

13:52, 20 апреля 2020, ПАИ

Швейная фабрика «Славянка» в Пскове начала продавать гигиенические маски собственного производства. Торговля персональными защитными средствами идет в городе уже вторую неделю, рассказала в беседе с журналистом Псковского агентства информации директор фабрики Елена Косенкова.

Сейчас возле магазина наблюдается небольшая очередь. Людей пускают для покупки масок по одному. Одна маска стоит 40 рублей.

«Люди идут, наши цены очень адекватные, проблем нету. Если очереди появятся, мы откроем еще один магазин рядом, все на территории предприятия», - рассказала Елена Косенкова.

Фабрика «Славянка» начала производство защитных масок в конце марта. На предприятии регулярно дезинфекцию проходят ручки, двери, цеха, моют полы. Предприятие выпускает маски по заказу администрации Псковской области. В дальнейшем планируется шить маски для предприятий тех отраслей, где это особенно необходимо и где нужна поддержка.

Корреспондент Псковского агентства информации побывал на фабрике и увидел, как сотрудники осваивают новое для себя направление работы.