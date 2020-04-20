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Общество

Китайский медик полностью поседел за два месяца работы в Ухане

Медик Ван Бэнсю уехал из своей провинции Гуйчжоу в Ухань 4 февраля на помощь в борьбе с коронавирусом. Спустя два месяца 39-летний мужчина полностью поседел. Об этом рассказывает издание Asia One.

Когда медик приехал домой, трехлетняя дочь даже не узнала его. Девочка спросила: «Кто ты?». Ребенку понадобилось несколько минут, чтобы понять, что незнакомый седовласый мужчина – ее отец.

Ван Бэнсю рассказал, что стресс от ухода за пациентами с коронавирусом привел к тому, что он поседел всего за два месяца. В больнице медик пробыл с 4 февраля по 1 апреля, под его наблюдением был 21 пациент.

В Псковской области коронавирус подтвердился у 58 человек. Заразились COVID-19 в том числе две медсестры.

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