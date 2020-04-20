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Владимир Путин: Распространение эпидемии продолжается, но ее удалось сдержать

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Распространение эпидемии в России продолжается, но ее удалось сдержать, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, пишет ТАСС.

При этом глава государства предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще впереди. Владимир Путин поставил задачу сгладить рост заболеваемости.

«Пик заболеваемости еще впереди», - подчеркнул глава государства, сославшись на мнение экспертов. По его словам, «нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений».

По состоянию на 20 апреля в России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. В Псковской области коронавирус подтверждён у 58 человек. Глава региона Михаил Ведерников сообщил, что среди зараженных есть две медсестры.

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