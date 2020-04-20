Татьяна Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом в России

14:47, 20 апреля 2020, ПАИ

Средний возраст заболевших коронавирусом в России у женщин – 47,9 года, у мужчин – 44,7 года. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России под председательством Владимира Путина. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Татьяна Голикова в своем докладе отметила, что в России доля заразившихся COVID-19 старше 65 лет составляет всего 15,5%, что ниже общемирового показателя. 7,6% российских детей заболели коронавирусом.

Вице-премьер сообщила, что Россия занимает 10-е место по числу заболевших. Среднероссийский показатель по количеству заразившихся коронавирусом составляет 32,1 человек на 100 тысяч жителей. Псковская область не вошла в список регионов, где эпидемиологический показатель является критическим. При этом за последние сутки рост количиства инфицированных COVID-19 в регионах составил 12%.