Михаил Ведерников: Летальные исходы не являются результатом недосмотра врачей

16:57, 20 апреля 2020, ПАИ

Лечение пациентов с COVID-19 в Псковской области проходит по согласованию с федеральным центром, псковские врачи «делают все возможное и невозможное». Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в видеоответе на вопросы жителей региона в Instagram 20 апреля.

«Еще раз скажу, что пациенты на ИВЛ поступают в достаточно тяжелом состоянии. Хочу обратить внимание на то, что ИВЛ – это не лекарство, это просто дополнительная мера поддержки, которая помогает легким работать. Но это вынужденная мера», - объяснил Михаил Ведерников, добавив, что использование аппарата искусственной вентиляции также имеет свои минусы. После длительной вентиляции легких мышцы атрофируются и человеку становится сложнее дышать самостоятельно после отключения от аппарата.

«Хочу обратить внимание, что это количество летальных исходов – это не плохое или не правильное лечение, это не недосмотр врачей. Врачам нашим огромное спасибо, они делают все возможное и невозможное», - сказал губернатор Псковской области.

Также глава региона уточнил, что все курсы лечения пациентов с коронавирусом согласованы с федеральным центром.

В Псковской области подтвердились 58 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после COVID-19 девять пациентов, умерли шесть.

В своем видеообращении глава региона рассказал, почему в Псковской области не вводится режим ЧС, почему власти ограничивают права граждан на свободу передвижения и почему регион не закрылся от приезжих из столицы. Также глава региона анонсировал расширение категорий граждан, которым станут доступны социальные выплаты в связи с пандемией, и корректировку расписания общественного транспорта с целью уменьшения пассажиропотока. Михаил Ведерников попросил с пониманием отнестись к запрету на посещение пасхальной службы в храме или на прихрамовой территории.