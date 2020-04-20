НКО Псковской области подготовили заявки на 212 миллионов рублей

21:25, 20 апреля 2020, ПАИ

Некоммерческие организации Псковской области продолжают двигаться к намеченной планке – 100 миллионов рублей в год по линии Фонда президентских грантов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

Как напомнил губернатор, в первом конкурсе 2020 года был взят рекорд – 38 миллионов рублей, что почти в два раза больше, чем аналогичные результаты прошлого года. На второй конкурс псковские общественники подготовили заявки на рекордную сумму в 212 миллионов рублей, «поэтому есть все шансы выйти на общую сумму порядка 80 миллионов рублей по итогам года», - заметил Михаил Ведерников и похвалил НКО за хорошие показатели.

«Проектный офис показывает системную работу и соответствующий результат. Можете сами увидеть детали в графиках. Мы гордимся нашими общественниками и будем продолжать оказывать им всю необходимую помощь и поддержку!» - заключил глава региона.

В марте Общероссийский народный фронт объявил мобилизацию некоммерческих организаций (НКО) для включения в работу по разрешению кризисных ситуаций в регионах РФ, а также помощи в профилактике и для поддержки граждан в режиме карантина по коронавирусу.