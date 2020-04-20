Псковский врач-пульмонолог рассказала о выявленном коронавирусе у дальнобойщика

23:51, 20 апреля 2020, ПАИ

Заведующая отделением пульмонологии Псковской городской больницы Анастасия Повторейко рассказала в своем Instagram об очередном больном с коронавирусом и поблагодарила за слаженную работу своих коллег-медиков.

«Дальнобойщик два дня назад вернулся из Центрального федерального округа, температура 39, сухой надсадный кашель и одышка. Обратился по месту жительства. Молодцы коллеги, быстро сработали, сразу сделали рентген - и вперед с подозрением на COVID-19 и двусторонней полисегментарной пневмонией. При поступлении состояние тяжелое», - сообщила в социальной сети Анастасия Повторейко.

Она заметила, что пациент был осмотрен специализированной бригадой, сразу вызвали реаниматолога, больного госпитализировали в реанимацию.

«Спасибо коллегам за коллегиальную работу! Только сообща и быстрой содружественной работой мы можем добиться результата!» - написала заведующая отделением.

Ранее Анастасия Повторейко попросила врачей и пациентов не бросаться из крайности в крайность и вовремя обращаться за помощью.