В Псковской области нет оснований вводить режим ЧС

16:57, 20 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении в Instagram 20 апреля ответил на распространенный вопрос жителей, почему в Псковской области не вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.

«Ответ очень простой: потому что, к счастью, ситуация в Псковской области сейчас не чрезвычайная. И правовых оснований для введения такого режима нет», - заверил глава государства.

Михаил Ведерников прокомментировал рост смертности от коронавируса в регионе. Умершие пациенты с COVID-19 поступили в больницу с тяжелыми сопутствующими заболеваниями: хроническими заболеваниями легких, сердца, циррозом печени. У троих больных был диагностирован рак в четвертой стадии.

Псковичи предлагают ввести режим ЧС, потому что в таком случае региону будет положена компенсация из федерального бюджета. «Я хочу сказать, что это не только компенсации, это и очень жесткие ограничительные меры, которые в первую очередь скажутся на региональной экономике. Они могут просто полностью поломать все производственные циклы и разрушить экономику региона. Мы себе этого позволить не можем», - заявил губернатор.

В заключение Михаил Ведерников еще раз объяснил, что в Псковской области на сегодняшний день нет оснований вводить ЧС.

20 апреля губернатор Псковской области опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоответы на распространенные вопросы о коронавирусе. Глава региона заметил, что если такой формат будет востребован, он и дальше будет отвечать на вопросы из соцсетей, записывая видео.

В своем видеообращении глава региона рассказал, почему власти ограничивают права граждан на свободу передвижения, почему не все пациенты на ИВЛ выживают и почему регион не закрылся от приезжих из столицы. Также глава региона анонсировал расширение категорий граждан, которым станут доступны социальные выплаты в связи с пандемией, и корректировку расписания общественного транспорта с целью уменьшения пассажиропотока. Михаил Ведерников попросил с пониманием отнестись к запрету на посещение пасхальной службы в храме или на прихрамовой территории.