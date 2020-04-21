Обновленный пакет мер социальной поддержки жителей Псковской области представил Михаил Ведерников

07:43, 21 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил обновленный пакет мер социальной поддержки местных жителей. Об этом он написал на своей личной странице в Instagram.

«Обновлённый пакет мер социальной поддержки жителей Псковской области потребует более 270 млн рублей и рассчитан более чем на 70 тысяч человек», - отметил губернатор, добавив, что около 300 тысяч человек каждый месяц получают социальные выплаты.



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников













Меры поддержки касаются малоимущих семей, в которых среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума на человека, – они получат единовременную выплату в размере 5000 рублей. На эти цели было выделено 158 млн рублей для 2600 семей и 3000 одиноко проживающих граждан. Пенсионеры старше 65 лет (одиноко проживающие с доходом ниже прожиточного минимума) получат выплату в размере 5000 рублей. На эти цели будет выделено 7,5 млн рублей для 1500 человек.

Кроме того, для детей из малоимущих семей, а с мая для всех учащихся начальной школы будет выделена компенсация питания. На продуктовые наборы выделят 40,2 млн рублей. Люди с ограниченными возможностями здоровья получат выплату в размере 5000 рублей. Для этих целей выделят 22,5 млн рублей для 4515 человек.

Безработные граждане, получающие минимальное пособие, получат выплату в размере 5000 рублей (в апреле, мае и июне). На эти цели выделено более 18 млн рублей для более чем 1200 человек. Дополнительные выплаты получат также социальные работники (5 тысяч рублей) и педагоги (3 тысячи рублей).

Михаил Ведерников также добавил, что такими мерами поддержки старались охватить все категории населения, которые находятся в сложном положении.

«Для получения выплат нужно заполнить заявление об оказании государственной помощи и направить в органы соцзащиты по месту проживания», - рассказал губернатор, добавив, что форму можно найти на сайте комитета по социальной защите.

Кроме того, особые случаи будут рассматриваться социальными службами отдельно.

«Для Псковской области это объективно беспрецедентные меры. Важно, чтобы поддержка дошла до всех нуждающихся», - отметил Михаил Ведерников, призвав помочь тем, кто не может направить заявление.

Ранее губернатор заявил, что выплаты получат преподаватели и соцработники. Михаил Ведерников также запретил работу «наливаек» в период борьбы с коронавирусом.