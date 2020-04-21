В России резко выросли продажи бытовой химии

08:06, 21 апреля 2020, ПАИ

Продажи бытовой химии в России выросли в связи с пандемией коронавируса. На несколько категорий товаров спрос значительно увеличился, пишет газета «Известия» со ссылкой на компанию Nielsen Россия, которая провела исследование.

С начала апреля продажи средств для мытья полов подскочили на 98%, влажных салфеток – на 51%, а мыла – на 50%.

Продажи антисептиков в стране продолжают увеличиваться на тысячи процентов. С начала эпидемии россияне создавали запасы продуктов питания, а затем начали закупаться средствами для поддержания чистоты. С такой же ситуацией столкнулись и другие страны, затронутые коронавирусом. Даже после окончания пандемии спрос на бытовую химии и санитайзеры может оставаться на высоком уровне.

Популярностью пользуются и медицинские маски, в очередь за которыми выстроились псковичи у фабрики «Славянка». Псковичам рассказали, где еще можно приобрести маски. В России могут продлить режим самоизоляции. На данный момент в Псковской области зафиксировано 58 случаев заражения коронавирусом.