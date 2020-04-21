Три пациента с коронавирусом выздоровели в Москве после переливания плазмы

08:26, 21 апреля 2020, ПАИ

После переливания плазмы три пациента с коронавирусом в Москве выздоровели. Плазма содержат антитела на новую коронавирусную инфекцию, сообщает РИА Новости.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без осложнений.

«Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней», - добавила Анастасия Ракова.

Донором плазмы крови может стать переболевший коронавирусом человек от 18 до 55 лет без хронических заболеваний. У донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

За каждые 150 мл плазмы донорам выплачивают 1250 рублей, за 600 мл – 5 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что 60 москвичей, переболевших коронавирусом, сдали плазму крови. Режим самоизоляции в стране могут продлить.