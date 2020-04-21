ВОЗ: Раннее снятие ограничений из-за коронавируса может привести к новой вспышке

09:27, 21 апреля 2020, ПАИ

Раннее снятие ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса, может привести к новой вспышке инфекционного заболевания COVID-19. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил региональный директор Всемирной организации здравоохранения для стран Западной части Тихого океана Такеши Касаи.

По мнению специалиста, любое снятие ограничений должно быть осторожным и поэтапным с наблюдением за эпидемиологической ситуацией. Такеши Касаи отметил, что пока коронавирус распространяется, ни одна из стран не застрахована от вспышки.

По его словам, люди должны быть готовы к новому образу жизни, чтобы позволить сообществу функционировать в новом режиме, пока коронавирус находится под контролем. «По крайней мере, до появления вакцины или очень эффективного способа лечения этот процесс должен стать новой нормой для нас», - добавил Такеши Касаи.

Представитель ВОЗ рассказал, что пока невозможно установить точный источник возникновения коронавируса, а существующие доказательства указывают на его животное происхождение.

Эпидемия коронавируса в России может продлиться до конца лета.